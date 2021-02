Caminhoneiro tem suposto infarto enquanto dirigia na BR-163 é socorrido e morre no Hospital em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O motorista trabalha com caminhão da empresa TRANSUL com sede na cidade de Rondonpolis(MT), para onde o corpo deve ser transladado.

Conforme apurado pelo Jornal Folha do Progresso, ele estava sozinho no momento em que passou mal. Hélio havia sentido início de infarto ainda na Cidade de Itaituba, foi hospitalizado com sinal de melhora seguiu viagem.

(Imagem- Ilustrativa) – O caminhoneiro Helio de Lima Pereira de 62 anos, morreu na manhã desta terça-feira (23), após supostamente sofrer um ataque cardíaco, no momento em que conduzia seu caminhão na BR-163, em Moraes Almeida. Hélio foi socorrido pelo exército que trabalha no trecho e foi encaminhado para hospital de Novo Progresso não resistiu e veio a óbito.

You May Also Like