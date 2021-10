Câmara Municipal de Novo Progresso entrega Moção de Parabenização a Polícia Militar.

Câmara Municipal de Novo Progresso realiza sessão especial para entrega de Moção de Parabenização a Polícia Militar.

A sessão especial aconteceu na manhã desta terça-feira 13 de outubro de 2021.

A ENTREGA CONTOU COM A PRESENÇA DOS VEREADORES, MOACELIO, ADRIANA MANFROI, MATHEUS MONTEIRO, MOISES MOTOTAXI e MAGNO COSTA.

A Moção de Parabenização foi requerida pelo Vereador Moacélio Mello – PSD, pelo rápido desfecho e prisão dos assassinos dos comerciantes Valdecir Inácio Felizeno e Petã Mendonça que foram assassinados de forma covarde e cruel no fim de mês de agosto.

Os homenageados foram o Comandante da Polícia Militar de Novo Progresso CAPITÃO JOSIAS ALVES FILHO,

1° TEN. RUAN CARLOS R. PORTO, 2° TEN. BRENO CARLOS DE S. SANTOS,

CB JONATHAN BATISTA DA SILVA, CB DERIVALDO SILVA E SILVA,

CB VINÍCIUS RUAN S. REGO,

CB MAX OLIVEIRA DA SILVA,

CB GREISON ROBERT S. DOS REIS,

SD ALAX DOS SANTOS PAIVA.

Conforme publicação do edil nas redes sociais, os militares não mediram esforços em desempenhar suas atividades, atuando de forma abnegada e com alto grau de profissionalismo, dedicação e comprometimento para localizar, deter e entregar os meliantes à justiça.

A presente Moção tem o objetivo de levar a conhecimento público a importância e o compromisso da Polícia Militar do Estado do Pará com a defesa e a dignidade da população.

A policia militar publicou no instagram a homenagem recebida.

