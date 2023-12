Neve cai em cidade do Pará e faz alegria de moradores

A Vila de Natal do município de Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará, tem diversas atrações para alegrar as famílias e turistas. Programação vai até o dia 30, e até neve artificial é produzida para a alegria de todos.

A época natalina chama a atenção de famílias e turistas, principalmente pela iluminação que algumas cidades fazem. No sudeste do Pará, a situação não é diferente, e diversas cidades foram criativas em deixar as noites de dezembro mais aprazíveis e com aquele toque de Natal, como em Canaã dos Carajás, uma das cidades que mais crescem no Brasil. Por lá está funcionando até o dia 30, a Vila de Natal.

A tradicional programação Canaã Natal da Família continua levando alegria à população a cada edição. Nesse ano, a iluminada Vila de Natal, localizada no lago do Centro Administrativo, está encantando os visitantes.

A programação acontece de quarta-feira a domingo, das 18h às 22h, até o dia 30 de dezembro, exceto na véspera do Natal, quando o espetáculo será transferido para o dia 25.

Com edificações que remetem a uma vila encantada, o local conta com personagens de contos natalinos, muitas luzes e a brilhante Casa do Papai Noel. A casa é composta pela sala do Papai Noel, com o anfitrião sentado a uma poltrona vermelha, onde as crianças podem realizar seus pedidos.

Em seguida, a atração fica por conta da sala de cinema 3D, na qual crianças, jovens, adultos e idosos, assistem a um conto natalino. E o destaque da programação é a “nevasca”, que invade a vila para a alegria de todos.

A Casa do Papai Noel tem capacidade para receber 60 visitantes, com sessões de cinema a cada 15 minutos para 40 expectadores. E quem passeia pela vila pode encontrar os personagens de José, Maria e Jesus, Elza, do filme Frozen, renas, bonecos de neve e muito mais. A expectativa da organização é que 10 mil pessoas visitem a vila até o fim da programação.

Confira os dias de funcionamento da Vila do Papai Noel:

25/12 (segunda-feira)

28/12 (quarta-feira)

29/12 (quinta-feira)

30/12 (sexta-feira)

Confira mais fotos da bonital vila de Natal de Canaã dos Carajás:

