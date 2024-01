Neymar mostra barriga, faz gesto obceno e responde ‘haters’ em vídeo: ‘Gordo? Acho que não!’

Atacante do Al-Hilal ironiza críticas sobre peso e revela forma física em vídeo nas redes sociais

O atacante Neymar utilizou suas redes sociais nesta terça-feira (30) para rebater críticas sobre sua forma física, postando um vídeo em que mostra a barriga. Em uma atitude direta contra os “haters” – termo usado pelo jogador para se referir aos críticos -, o craque assumiu estar acima do peso, mas respondeu com um gesto obceno e ironizou aqueles que o chamaram de gordo.

“Acima do peso, beleza. Mas gordo? Acho que não! Chupa, hater”, declarou Neymar.

A polêmica teve início no último fim de semana, quando uma foto de Neymar no aniversário de 58 anos de Romário no Rio de Janeiro viralizou. Comentários na internet sugeriam um possível “inchaço” no jogador.

Perto de completar 32 anos e se recuperando de uma lesão grave, Neymar, camisa 10 da seleção brasileira, enfrenta a possibilidade de perder a Copa América deste ano. A lesão no ligamento do joelho ocorreu em outubro de 2023, durante uma partida contra o Uruguai, e o jogador foi operado em novembro.

No Al-Hilal, seu atual clube, Neymar fez apenas cinco jogos oficiais, marcando um gol e fornecendo duas assistências. Sob o comando de Jorge Jesus, a equipe lidera o Campeonato Saudita com uma vantagem confortável de sete pontos sobre o Al-Nassr.

Neymar rebate críticas sobre o peso: – Acima do peso, beleza. Mas, gordo? Acho que não! Chupa, haters! Atura ou surta! 🎥 Reprodução pic.twitter.com/jJ8J6ROBOs — Goleada Info (@goleada_info) January 30, 2024

