Neymar retorna ao Al-Hilal para continuar tratamento de lesão no joelho

Neymar já treina no CT do Al Hilal para se recuperar de lesão no joelho (Foto: Divulgação/Al Hilal)

Estrela brasileira volta ao centro de treinamento após quatro meses afastado devido à lesão grave.

Nesta quarta-feira (14), Neymar foi visto no centro de treinamento do Al-Hilal retomando o tratamento de sua grave lesão no joelho esquerdo. Após quase quatro meses longe do clube, o atacante brasileiro voltou à Arábia Saudita na última segunda-feira (12).

Após deixar o Brasil, Neymar passou um dia em Barcelona antes de viajar para Riade. Ele estava em seu país desde que se lesionou, no último dia 17 de outubro, durante a derrota do Brasil para o Uruguai por 2 a 0. O jogador sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e do menisco.

O atacante passou por cirurgia no início de novembro, em Belo Horizonte, realizada pelo médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, com supervisão de representantes do Al-Hilal. Desde então, Neymar permaneceu no Brasil.

A maior parte do tempo foi passada em sua residência em Mangaratiba, no litoral sul do Rio de Janeiro, onde continuou seu tratamento. Atualmente, Neymar já consegue caminhar sem muletas, mas ainda está distante de retornar aos gramados. Recentemente, em 6 de fevereiro, ele esteve na Vila Belmiro assistindo à vitória do Santos sobre o Corinthians no Campeonato Paulista.Quando Neymar volta a jogar?A previsão é de que o brasileiro só volte a disputar uma partida oficial na próxima temporada, a partir de agosto. É provável que ele fique de fora da Copa América, entre junho e julho. Neymar acumula apenas cinco jogos com a camisa do Al-Hilal, com um gol marcado.O Al-Hilal, líder do Campeonato Saudita, enfrenta nesta quinta-feira o Sepahan, no Irã, no jogo de ida das oitavas de final da Champions League da Ásia.

📸نيمـار.. اليـوم الأول لبرنامجـه في مقر #الهلال 💙 pic.twitter.com/jCpReF1KpX — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) February 14, 2024

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/02/2024/16:31:13

