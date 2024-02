Mais de 200 foliões testam positivo para sífilis e 30 para HIV neste Carnaval

Ao todo, foram contabilizados 1.456 usuários da testagem, sendo 771 do sexo masculino e 685 do sexo feminino

O Carnaval 2024 mal terminou e índices negativos já foram registrados relacionados a este evento. Segundo dados do “Fique Sabendo” de Salvador, campanha de testagem de HIV, Sífilis e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis, houve um aumento de mais de 25% nas testagens, em comparação ao carnaval de 2023.

Ao todo, foram contabilizados 1.456 usuários da testagem, sendo 771 do sexo masculino e 685 do sexo feminino. Entre eles, 5.824 realizaram testes para IST’s com 30 casos positivos para HIV, e 208 reagentes de sífilis.

A distribuição de preservativos no carnaval também teve um aumento em 115%, com mais de 770 mil unidades.

O Fique Sabendo prestou assistência 5.687 foliões durante os seis dias oficiais do Carnaval de Salvador 2024, entre 8 e 13 de fevereiro, com uma mega estrutura otimizada para o acesso aos primeiros socorros durante a folia.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/02/2024/16:49:07

