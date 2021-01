Atlético-GO vence Fortaleza e se distancia do Z-4 do Campeonato Brasileiro

Pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético-GO venceu o Fortaleza por 2 a 0, neste domingo, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Os gols dos donos da casa foram marcados por Jean, em cobrança de pênalti, e Natanael.

Com o resultado, o Dragão se distanciou do Z-4 do Brasileirão. A equipe comandada pelo técnico Marcelo Cabo subiu para a 12ª colocação com 42 pontos, dez a mais que o Bahia, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Já o Tricolor cearense segue com 35 pontos, mas caiu para a 16ª posição.

Os dois clubes terão mais um compromisso pela competição nacional no próximo domingo. Enquanto o Atlético-GO recebe o São Paulo, no Antônio Accioly, às 16h (de Brasília), o Fortaleza visita o Atlético-MG, às 17h, no Mineirão.

O JOGO

O grande destaque do duelo foi o goleiro Jean, emprestado ao Atlético-GO pelo São Paulo. Acusado de agressão pela ex-esposa, o arqueiro fez boa defesa logo aos 11 minutos em chute de Mariano Vásquez. Aos 25 minutos, Rafael Traci marcou pênalti de João Victor, após auxílio do árbitro de vídeo. Jean, no entanto, defendeu a cobrança rasteira de Juninho no meio do gol.

Aos 37 minutos, foi a vez do Dragão ter um pênalti a seu favor. Weillington Rato fez grande jogada, tabelou com Janderson e foi derrubado por Paulão dentro da área. O goleiro Jean cobrou a marcação com força e abriu o placar.

Na segunda etapa, o Fortaleza não conseguiu pressionar os donos da casa em busca do empate. A chance de uma virada, então, foi por agua abaixo aos 28 minutos, quando Juninho foi expulso ao receber o segundo cartão amarelo, após cometer falta em Janderson.

Com um jogador a mais, o Atlético-GO ampliou seis minutos depois. O zagueiro João Victor puxou contra-ataque e, dentro da área, tocou de lado para Natanael sair na cara do gol e deixar a partida com números finais.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: assessoria)

24/01/2021 19:24

