Jovem de 18 anos é morto a tiros por motociclistas em Parauapebas

Segundo a família do rapaz, ele tinha envolvimento com tráfico de drogas e roubos

Jovem foi morto por na calçada (Reprodução/Whatsapp)

Apanhado de supresa e morto sem qualquer chance de defesa. Assim descreveram as testemunhas do crime que teve como vítima o jovem Willian dos Santos Silva, de 18 anos, alvejado por dois homens na Rua Iaundê, no bairro Vila Rica, em Parauapebas, no começo da tarde desta sexta-feira (8). Ele estava próximo de casa, por volta das 12h20, quando foi surpreendido pelos atiradores que chegaram em uma motocicleta. O rapaz foi baleado várias vezes e morreu no local antes que pudesse ser socorrido.

Moradores da redondeza relataram à guarnição do 23º Batalhão da Polícia Militar (BPM), que atendeu a ocorrência, que um dos atiradores desceu da moto e efetuou quatro disparos à queima-roupa, em uma ação com características claras de execução. Logo em seguida, a dupla fugiu em alta velocidade.

Familiares contaram que o rapaz tinha envolvimento com vários tipos de crime, principalmente roubos e tráfico de drogas. A Polícia acredita que a morte violenta esteja relacionada às atividades que ele mantinha. Mesmo após várias diligências pela comunidade e bairros próximos, nenhum suspeito de participação no crime foi encontrado.

