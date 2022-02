Empresário é flagrado tapando buraco de rua em Novo Progresso

Morador é flagrado tapando buracos de rua em Novo Progresso (Foto:Via WhatsApp)



Uma foto do flagra foi enviada para redação do Jornal Folha do Progresso e mostra o empresário consertando buraco da via pública na região central da cidade.

Vejam o flagra

Neste período de chuvas, diversas ruas de Novo Progresso, estão ficando intrafegáveis, segundo denúncia de populares para a reportagem do Jornal Folha do Progresso.

Moradores reclamam da Avenida Brasil que liga o centro aos bairros de norte a sul na cidade de Novo Progresso, está praticamente intrafegável em vários pontos. As avenidas João Atilis e Jamanxim as mais movimentadas também estão com buracos dificultando a vida dos motoristas e pedestres.

O Prefeito Gelson Dill (MDB), está de licença médica, o vice Marconi assumiu interinamente a prefeitura.

A secretaria de obras esta nas ruas em operação emergencial com operação tapa buraco, informou a prefeitura.

Jornal Folha do Progresso em 02/02/2022

