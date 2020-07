No primeiro dia de inscrições, Sisu registra grande procura por cursos

Quantidade de vagas por estado já pode ser consultada

Mais de 200 mil candidatos acessaram o site do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), em menos de 24h de abertura das inscrições do programa. Nesta edição, serão ofertadas 51.924 vagas em cursos oferecidos por instituições públicas de educação superior. Tal oferta é feita por adesão voluntária das instituições.

As inscrições começaram nesta terça-feira (7) e seguem abertas até 23h59 desta sexta-feira (10). Até as 17h de ontem, a página do Sistema de Seleção Unificada registrou 204.611 inscritos, segundo apuração do Ministério da Educação (MEC).

Conforme o MEC, os três estados com maior número de vagas ofertadas nesta edição do Sisu são: Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. Confira, a seguir, a quantidade de vagas distribuídas por estado:

Sisu

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é um programa do governo federal que garante o acesso aos cursos de graduação nas instituições públicas do Brasil. A seleção é feita on-line, através da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de edições anteriores. Para ter acesso à vaga, o candidato não pode ter zerado a prova de redação nem ter feito o Enem na condição de treineiro.

