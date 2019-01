No sufoco, Inter vence América-MG e se isola na liderança da Série B

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Ricardo Duarte/arquivo) – No duelo dos líderes da Série B, melhor para o Internacional. Em jogo isolado da competição, encerrando a 26ª rodada, o time gaúcho bateu o América-MG pelo placar de 2 a 1 no estádio Beira-Rio e assumiu a liderança isolada do torneio.

Com o resultado, o Inter alcançou os 51 pontos e abriu três pontos de vantagem sobre o Coelho. Os gols da partida foram marcados por Edenílson e Nico López, para o Colorado, e Luan, para os visitantes. Esta foi a sétima vitória seguida do Inter no Beira-Rio, enquanto o time mineiro conheceu a primeira derrota no returno.

Os dois times voltam a campo no fim de semana pela 27ª rodada da Série B. No sábado, às 16h30 (de Brasília), o Internacional recebe o Santa Cruz no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. No domingo, às 11 horas, o América-MG encara o Oeste no Independência, em Belo Horizonte.

A primeira chegada ao ataque foi do time visitante. Aos 4 minutos, o atacante Luan avançou pela esquerda e da entrada da área arriscou um chute rasteiro, mas o goleiro Danilo Fernandes defendeu em dois tempos.

O Internacional respondeu com Eduardo Sasha. O atacante percebeu que o arqueiro adversário estava adiantado e arriscou uma finalização com efeito tentando encobrir o goleiro, mas João Ricardo retornou a tempo para segurar.

Aos 10 minutos, Edenílson se deu melhor na disputa da bola com o jogador do América-MG e tocou para Leandro Damião que, dentro da área, chegou finalizando cruzado com muito perigo. A redonda saiu pela linha de fundo.

Oito minutos depois, William Pottker fez lindo lançamento para Sasha, que sofreu uma falta quando foi dominar de peito na entrada da área. O capitão D’Alessandro cobrou com força, em cima do goleiro João Ricardo, que defendeu em dois tempos.

Após fazer bela jogada, Matheusinho tocou para Norberto, que cruzou rasteiro para Renan Oliveira chegar finalizando. Contudo, a bola bateu em Ernando e foi afastada.

Aos 25 minutos, D’Alessandro lançou para Sasha. O jogador invadiu a área e chutou colocado com a perna direita. O goleiro João Ricardo se jogou e espalmou para fora da área.

O Inter abriu o placar aos 27 minutos. Em jogada de D’Alessandro pela esquerda, o capitão fingiu que ia cruzar de canhota, cortou para mudar de perna e ergueu para a área. O volante Edenílson apareceu cabeceando para o fundo das redes e marcando o primeiro gol vestindo a camisa colorada.

O gol fez o Internacional crescer na partida. Em boa oportunidade, D’Alessandro cobrou escanteio fechado, o volante Rodrigo Dourado deu um toquinho na bola e a zaga afastou para a entrada da área. Na sobra, William Pottker finalizou com muita força, mas a bola subiu muito e passou longe do gol.

Aos 39, o América-MG conseguiu empatar o jogo. No momento em que o Internacional tentava diminuir o ritmo. Renan Oliveira recebeu pelo meio e tocou para o atacante Luan, que entrava pela esquerda na área colorada, e concluiu com força, a bola ainda desviou no pé de Alemão e, com efeito, encobrindo o goleiro Danilo Fernandes.

O Internacional retornou pressionando o América-MG. Logo no primeiro minuto, Alemão fez bela jogada, carregou a bola pelo meio até a esquerda onde, de canhota, cruzou para William Pottker cabecear e acertar o travessão adversário.

Aos 6, em cobrança de falta na meia direita de ataque, o lateral Pará mandou cruzado visando o ângulo oposto e a bola passou com muito perigo perto da trave esquerda colorada.

O Internacional respondeu com Eduardo Sasha. Aos 9, o atacante se livrou da marcação e chutou forte. O goleiro João Ricardo caiu para fazer a defesa.

Em jogada bem trabalhada do Coelho, o goleiro Danilo Fernandes salvou o Inter de levar a virada. Após triangulação, Edno recebeu na área e chutou forte no canto esquerdo para a grande defesa do arqueiro.

Após lançamento de D’Alessandro, o atacante William Pottker ia invadir a área, mas foi derrubado pelo goleiro João Ricardo. O árbitro assinalou a falta na entrada da área, mas apresentou apenas o cartão amarelo para o arqueiro do Coelho, deixando os torcedores colorados indignados com a decisão.

João Ricardo sentiu dores após o choque e foi substituído por Fernando Leal. A cobrança da falta ocorreu mais de sete minutos após a infração. Na oportunidade, D’Alessandro acertou a barreira.

Aos 32, o volante Edenílson cruzou para a área e o atacante Leandro Damião subiu cabeceando perto da trave. A bola ainda desviou na marcação antes de sair pela linha de fundo.

O gol da vitória veio aos 40, com o uruguaio Nico López. Após lançamento de Uendel, o meia Camilo desviou de cabeça para o estrangeiro, que invadiu a área e concluiu para o fundo das redes.

O América-MG quase empatou já nos acréscimos aos 49 minutos. Após jogada de Luan pela esquerda, a zaga afastou e no rebote, o próprio Luan, concluiu dentro da área, mas a bola passou perto da trave esquerda.

Aos 51, Edenílson fez jogada espetacular pela esquerda deixando todos passando até pelo goleiro, passou para Pottker que escorou para Charles, que finalizou para fora.

