Corinthians vence fácil e afunda lanterna Vasco

Os gols do Timão foram marcados por Maycon, Yuri Alberto e Róger Guedes, de pênalti. Gabriel Pec descontou para o Vasco.

O Corinthians venceu o Vasco por 3 a 1 na noite deste sábado (29), na Neo Química Arena, pela 17ª rodada do Brasileirão.

Os gols do Timão foram marcados por Maycon, Yuri Alberto e Róger Guedes, de pênalti. Gabriel Pec descontou para o Vasco.

Maycon abriu o placar no primeiro tempo após linda assistência de Renato Augusto. Yuri Alberto ampliou no segundo tempo antes de Gabriel Pec descontar. Róger Guedes converteu pênalti para fechar a conta.

Luxemburgo fez um rodízio com os titulares mais experientes. Renato Augusto e Fábio Santos começaram o jogo, enquanto Fagner ficou no banco. No intervalo, o meia saiu e o lateral-direito entrou. Fábio Santos atuou mais 20 minutos.

Com Renato Augusto em campo, o Corinthians dominou a primeira etapa e abriu vantagem. No segundo tempo, já sem o meia e com o Vasco precisando do resultado, os cariocas cresceram, mas o Timão aproveitou os espaços.

A partida foi realizada sem a presença de torcida. O Corinthians cumpriu uma punição por gritos homofóbicos em clássico contra o São Paulo pelo primeiro turno do Brasileirão.

Com o resultado, o Timão foi a 19 pontos e ganhou uma posição na tabela, ultrapassando o rival Santos em 14º. Já o Vasco segue na lanterna com apenas nove pontos ganhos.

Com o gol, Róger Guedes se tornou o maior artilheiro da história da Neo Química Arena. Ele marcou seu 31º tento, deixando para trás o centroavante Jô, com 30.

Sem torcida e com rodízio, Corinthians supera Vasco sem dificuldade

O técnico Vanderlei Luxemburgo deu apenas 45 minutos aos titulares Renato Augusto, Fagner e Fausto Vera, um pouco mais para Fábio Santos. E foi suficiente. O Timão não teve problemas para superar o lanterna Vasco mesmo sem sua fiel torcida presente.

O Corinthians dominou a primeira etapa e aproveitou o grande espaço dado pelos cariocas na intermediária. Róger Guedes teve a primeira chance com chute potente da entrada da área e parou em Léo Jardim. Depois, Maycon não perdoou: ele fuzilou linda deixadinha de Renato Augusto para abrir o marcador.

Na segunda etapa, sem Renato Augusto, o Timão viu o Vasco crescer no jogo nos primeiros 15 minutos. A equipe de Luxemburgo, no entanto, foi cirúrgica e aproveitou os espaços para contra-ataque: Yuri Alberto matou a reação vascaína com chute que tocou no travessão.

O Vasco até tentou voltar para o jogo em arrancada de Orellano que acabou no gol de Gabriel Pec com direito a drible em Cássio, mas um pênalti logo na sequência deu números finais ao duelo: Róger Guedes bateu firme para converter.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 3 x 1 VASCO

Campeonato Brasileiro – 17ª rodada

Data: 29/07/2023 (sábado)

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Maurício COelho Silva Penna (RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Amarelos: Caetano e Vera

Gols: Maycon (18’/1ºT), Yuri Alberto (16’/2ºT) e Róger Guedes (27’/2ºT); Gabriel Pec (24’/2ºT)

CORINTHIANS –Cássio; Bruno Méndez, Gil, Caetano (Fagner) e Fábio Santos (Matheus Bidu); Maycon, Ruan Oliveira (Matheus Araújo) e Renato Augusto (Fausto Vera); Adson (Biro), Róger Guedes e Yuri Alberto. Tècnico: Vanderlei Luxemburgo

VASCO –Léo Jardim; Capasso, Léo e Miranda (Paulo Henrique); Puma Rodríguez (Orellano), Medel, Jair (Paulinho), Praxedes (Carabajal) e Lucas Piton; Sebastian e Figueiredo (Gabriel Pec). Técnico: Ramón Díaz.

