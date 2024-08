Nomes de filhotes de cães da PM do Pará são escolhidos; confira resultado da campanha

Filhotes da PM do Pará receberão nomes escolhidos pelo público — Foto: Agência Pará

Público pôde escolher nomes dos nove filhotes por redes sociais, desde que iniciais fossem com D.

O Governo do Pará divulgou os nomes dos nove filhotes do Batalhão de Ações com Cães da Polícia Militar do Pará, escolhidos pelo público.

Na campanha, os seguidores do perfil do Governo puderam sugerir nomes para os cachorros da raça pastor belga malinois, sendo cinco machos e quatro fêmeas.

A votação foi até o dia 10 de agosto e a única regra dos agentes era que cada nome deveria iniciar com a letra D, uma vez que os cachorrinhos fazem parte da quarta ninhada do batalhão e, para uma melhor organização, cada ninhada segue a letra do alfabeto, em ordem.

Com isso, os seguidores puderam usar a criatividade e brincar com os nomes dados aos filhotes e os nomes escolhidos foram:

Derik

Dexter

Dora

Dã

Dolly

Dark

Duna

Dasha

Drako

Agora já com nomes oficiais, os animais seguem em treinamento para trabalhos futuros em auxílio a corporação, o que inclui estímulos sonoros, sensoriais e olfativos, além da promoção de ambientação, socialização e manejo.

A partir disso, começam a ser definidas quais atividades especializadas cabem a cada cão, sendo elas detecção de narcótico, de explosivos, situações de busca e salvamento, guarda e proteção ou terapia assistida por cães.

