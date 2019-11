Polícia apreende 35 toneladas de mercadorias clandestinas com chineses no município de Bragança

Foram apreendidos dezenas de caixas contendo celulares, perfumes, acessórios, roupas e outros materiais. — Foto: Reprodução/Polícia Militar do Pará

Um barco com 35 toneladas de mercadorias clandestinas foi apreendido na madrugada desta sexta-feira (29), no porto da comunidade de Bacuriteua, localizado distante 12 km do centro de Bragança, nordeste do estado.

De acordo com a Polícia Militar, a apreensão foi feita após uma denúncia anônima. Duas pessoas chinesas, o piloto e mais dois ajudantes do barco foram presos.

De acordo com o tenente coronel Márcio Abud da PM, na carga foram também apreendidas dezenas de caixas contendo celulares, perfumes, acessórios, roupas e outros materiais. Os presos estão sendo apresentados na Delegacia de Bragança.

