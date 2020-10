Norte Energia e DSEI apresentam novos profissionais que atuarão em aldeias indígenas

Contratação de profissionais para fortalecimento do atendimento à saúde indígena faz parte dos compromissos da Usina Hidrelétrica Belo Monte

Nesta semana, a Norte Energia disponibilizou mais 19 profissionais de saúde para equipes do órgão responsável pela saúde indígena no Médio Xingu. Desde o mês de agosto, o Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) de Altamira já ganhou o reforço de 142 colaboradores contratados pela Norte Energia para o atendimento à saúde indígena na região da Usina Hidrelétrica Belo Monte.

Segundo o coordenador do DSEI, João Caramuru, esse apoio fará a diferença no atendimento aos indígenas. “É algo histórico receber estes profissionais para trabalhar em nossas aldeias. Esse é um momento especial e que, sem dúvida, melhorará os índices de cobertura na região e a qualidade de vida nessas aldeias”, disse.

A gerente de Assuntos Indígenas da Norte Energia, Nina Fassarella, destacou que as contratações estão previstas no licenciamento ambiental de Belo Monte. “A Norte Energia tem a imensa satisfação de cumprir mais este compromisso para a melhoria das condições de atendimento em todo o Médio Xingu. A chegada destes novos profissionais vai, com certeza, melhorar o campo de atuação do DSEI, fortalecendo as ações de saúde pública indigenista na região da Usina”, acrescentou a gestora que esclareceu ainda que já está em andamento o processo de seleção para a contratação dos 28 profissionais de saúde restantes para alcançar os 170 previstos neste compromisso.

O secretário executivo do Conselho Distrital de Saúde Indígena de Altamira (Condisi), José Domingos Pereira, falou sobre a receptividade dos povos indígenas com os profissionais contratados por meio da Norte Energia. “Tem sido muito positiva”, afirmou.

Os profissionais também estão otimistas. “Quando comecei a fazer o curso (de enfermagem), me identificava muito com a temática da saúde indígena. Estou ansiosa, mas confiante, acreditando que irei somar ao trabalho dos colegas nas aldeias e contribuir para melhorias do atendimento nas comunidades da nossa região”, declarou a técnica em enfermagem recém-contratada, Deyse Mendes Cardoso, de 40 anos.

