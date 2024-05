Noruega vai depositar US$ 50 milhões no Fundo Amazônia em junho

Floresta Nacional de Carajás, em Parauapebas (PA) – Estudo de Oxford aponta que adoção de soluções baseadas na preservação da natureza seriam mais efetivas e baratas para o Brasil cumprir metas ambientais- (Foto:TV Brasil/Agência Brasil)

A Noruega vai depositar agora em junho a nova doação de 50 milhões de dólares que prometeu ao Fundo Amazônia na última COP, em Dubai, em dezembro do ano passado. Na cotação atual, o valor supera os 250 milhões de reais.

O pagamento ocorrerá durante uma visita da ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, a Oslo. Ela foi convidada a participar de um fórum sobre florestas tropicais na capital do país europeu.

“É sempre bom lembrar que as contribuições ao Fundo Amazônia representam um reconhecimento aos resultados alcançados pelo Brasil. Ficamos orgulhosos em contribuir para a ambição do Brasil de parar o desmatamento até 2030, conforme mencionado pelo presidente Lula”, afirmou nesta semana ao Radar o embaixador da Noruega em Brasília, Odd Magne Ruud.

Pioneiros e maiores doadores do fundo criado em 2008, os noruegueses são só elogios ao “trabalho excelente” da equipe do BNDES que administra os bilhões recebidos pelo Brasil.

Fonte: Veja e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/05/2024/07:29:59

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...