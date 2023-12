Nova coelhinha da ‘Playboy’, Key Alves promete primeiro ensaio nu: ‘Em breve’

Jogadora de vôlei e ex-BBB é a nova representante da revista masculina americana.

Após anunciar que é a nova coelhinha da “Playboy” americana, Key Alves revela o sonho de posar nua em uma revista masculina e promete realizar isso em breve.

“Representar a playboy está sendo um sonho, eu sempre quis ser uma coelhinha. Hoje sou um símbolo de mulher; atleta, empoderada e sexy. Na playboy, eu tenho desejo e vontade de posar nua, e em breve, vai se concretizar”, diz a ex-BBB, aos 23 anos.

Key, que há duas semanas passou por uma cirurgia para colocar silicone nos seios, possui um perfil no Onlyfans, plataforma de conteúdo adulto que vende nudes na web. A atleta, porém, só posta fotos e vídeos sensuais. De acordo com ela mesma, o primeiro ensaio completamente nu está bem perto de acontecer.

