Nova espécie de piranha encontrada na Amazônia é batizada em homenagem a vilão de ‘Senhor dos Anéis’

Nova espécie de piranha encontrada na Amazônia é batizada em homenagem ao vilão de ‘Senhor dos Anéis’ | Foto: Reprodução/Wikipédia/X

Cientistas se inspiraram em uma característica do animal para chegar ao nome; confira!

Uma nova espécie de peixe vegetariano semelhante à piranha foi descoberta na Amazônia. O Myloplus Sauron, nome dado em homenagem ao vilão mais conhecido da coleção de livros e franquia de filmes do Senhor dos Anéis, tem um corpo redondo de coloração prata e uma faixa preta na lateral – característica que inspirou a referência de seu nome.

A descoberta foi publicada na revista científica Neotropical Ichthyology e anunciada nesta terça-feira, 11, pelo Museu de História Natural do Reino Unido. “Assim que um dos meus colegas sugeriu o nome deste peixe, sabíamos que era perfeito. Seu padrão se parece muito com o Olho de Sauron, especialmente com as manchas laranja em seu corpo”, explicou Rupert Collins, curador-sênior da área de Peixes do Museu de História Natural britânico.

Essa é a segunda espécie que o grupo de cientistas – sendo quatro deles, brasileiros – descobre através de um esforço para desvendar a confusão entre piranhas e seus parentes, e entender melhor os peixes que vivem dentro ou nos arredores do rio Amazonas.

Segundo o museu, a espécie é descrita pelos cientistas como muito menos sanguinária, pois a sua dieta é composta, principalmente, de plantas.

“Com tanta biodiversidade não descrita na Amazônia e nos rios vizinhos, o nome também é um bom lembrete para ficar de olho nas espécies não-descritas na América do Sul”, pontuou Collins.

O especialista explica ainda que as piranhas sempre tiveram uma reputação muito injusta e que, na verdade, muitas espécies comumente chamadas de piranhas sequer são carnívoras. Como, por exemplo, os peixes pacu, que possuem o formato dos dentes diferente, mas comem plantas e frutas.

“O ex-presidente dos Estados Unidos Teddy Roosevelt é responsável por grande parte da reputação das piranhas”, diz Rupert. “Ele escreveu sobre uma vaca sendo despedaçada na sua frente durante uma visita à América do Sul, consolidando sua imagem feroz na consciência pública. O que realmente aconteceu foi que as piranhas foram presas em redes e morreram de fome, levando-as a um frenesi alimentar quando a vaca foi empurrada para a água. Geralmente, os peixes só atacam assim quando estão com muita fome ou defendendo seus ninhos”, ressaltou.

