IASEP: novo Processo Seletivo é divulgado na cidade de Belém – PA

O Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará (IASEP) anuncia a abertura de um novo Processo Seletivo, com o objetivo de preencher duas vagas para profissionais de nível superior, que deverão atuar na cidade de Belém.

De acordo com o edital, as oportunidades são para os seguintes cargos: Técnico em Saúde – Medicina – Especialização Auditoria Médica (1); Técnico em Gestão de Informática – Desenvolvimento (1).

Para concorrer a uma das vagas é necessário que o candidato tenha graduação na respectiva área em que pretende atuar, além de registro no conselho de classe e/ou experiência de, no mínimo, um ano na função conforme exigido para cada cargo.

Ao serem admitidos, os profissionais deverão cumprir jornadas de 30 horas semanais e contarão com remuneração mensal de R$ 4.375,97.

Inscrição e seleção

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 17 e 18 de junho de 2024, pelo site do Sipros – PA. Não será cobrada taxa de inscrição.

A seleção dos candidatos será feita por meio de análise documental e curricular, além de entrevista, ambas de caráter eliminatório e classificatório, conforme os critérios de pontuação estabelecidos no edital.

Vigência

O Processo Seletivo terá validade de três meses, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.

