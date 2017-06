Nova geração da caixa de som Bluetooth chega ao Brasil

Aparelho tem bateria superior ao modelo anterior e é à prova d’água para mergulhos

A JBL anunciou a chegada da Flip 4, a nova geração da caixa de som Bluetooth à prova d’água, ao Brasil. Com bateria de até 12 horas, certificação IPX7 para resistência até mesmo a mergulhos e suporte para Siri ou Google Now, o modelo sem fio já está à venda pelo preço sugerido de R$ 699, o mesmo valor anterior da Flip 3, que agora caiu para R$ 449 no site da fabricante.

O design da Flip 4 segue a linha dos modelos da JBL, com tamanho compacto (6,8 x 17, 5 x 7,0 cm) e material resistente. Um pouco mais avançada que a caixa de som anterior, o novo eletrônico continua à prova d’água, mas agora pode ser submerso em até um metro por no máximo 30 minutos, o que garante a diversão com música em qualquer lugar, inclusive dentro da piscina.

A bateria da nova geração JBL Flip também foi otimizada de dez horas para 12 horas de reprodução de som, uma das mais avançadas nos modelos menores da fabricante. Segundo a empresa, o tempo de carga da caixa de som é de 3,5 horas.

A Flip 4 traz também viva-voz integrado com cancelamento de ruídos e ecos para atender chamadas sem tocar no smartphone ou tablet conectado. Além disso, o aparelho tem suporte para as assistentes virtuais Siri (iOS) e Google Now (Android). Ao sincronizar os apps com a caixa é possível pedir para o celular reproduzir determinada música mesmo à distância.

A tecnologia Connect+, da JBL, para conectar mais de 100 caixas juntas e expandir a reprodução das músicas, e o recurso para parear dois celulares ou tablets sem fio para alternar o som também estão disponíveis na novidade.

A JBL Flip 4 trabalha com Bluetooth 4.2 e dois transdutores de 40 mm, com potência de 8 W cada para auxiliar na qualidade do som. O modelo está disponível nas cores azul, branco, vermelho e camuflado, com previsão de receber uma versão na cor preta e uma edição especial Mosaic. O preço sugerido pela fabricante é de R$ 699.

