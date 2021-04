Nova remessa de vacinas contra Covid-19 chega ao interior do Pará

A logística para a entrega das vacinas inicia assim que as doses chegam ao Pará |Foto: Pedro Guerreiro/Agência Pará

O carregamento foi todo distribuído pelo governo do Estado, com apoio do Grupamento Aéreo

As aeronaves do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp), que levam vacinas contra Covid-19 para o interior do Pará, continuaram a distribuição neste domingo (11). Voos saíram de Belém com destino aos municípios de Anajás, Chaves e Afuá, no Arquipélago do Marajó, e Cametá, no Baixo Tocantins. Essas foram as últimas decolagens da fase VI de distribuição, iniciada no sábado (10).

O Graesp é vinculado à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), que está desde o início da pandemia contribuindo com as ações de prevenção e enfrentamento à doença, seja atuando em barreiras de fiscalização, fazendo cumprir o decreto de medidas restritivas ou levando vacinas a todas as regiões do imenso território paraense, seja pelo modal aéreo, terrestre (realizando escoltas) ou fluvial, fazendo chegar o imunizante até a população ribeirinha.

Quatro rotas foram definidas, utilizando uma aeronave de asa fixa e um helicóptero. No total, 142.152 doses foram entregues pelo Grupamento Aéreo neste final de semana. O quantitativo é maior do que a remessa recebida na última sexta-feira (09), em decorrência do volume de vacinas que estão sendo conduzidas para aplicação da segunda dose em alguns municípios.

No sábado, mais doses foram para Marabá e Conceição do Araguaia (nas regiões Sudeste e Sul, respectivamente), além de Soure, Salvaterra, Santa Cruz do Arari, Cachoeira do Arari, Curralinho, São Sebastião da Boa Vista, Muaná e Ponta de Pedras, na região do Marajó.

PARCERIA

A logística para a entrega das vacinas inicia assim que as doses chegam ao Pará. Uma equipe da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) define os municípios para onde as vacinas devem ser levadas e monta os planos de voos em parceria com servidores do Graesp. O procedimento é repetido a cada nova chegada de imunizantes. Neste final de semana foram atendidos os 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 11° e 12° Centros Regionais de Saúde (CRS).

“Para nós, como agentes de segurança pública e cidadãos, é muito satisfatório participar de uma operação como essa. É levar esperança, minimizar a dor de quem já perdeu algum ente querido e reduzir as chances de que outras pessoas se vão. A atuação do Graesp é múltipla, e em todas as ações é empenhado o máximo de dedicação”, afirmou o diretor do Grupamento Aéreo, coronel Armando Gonçalves.

Por: Ag. Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...