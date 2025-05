Nova vacina contra o HPV tem maior proteção contra o câncer

No caso do câncer de colo de útero, o ganho de proteção é de cerca de 20%. | ( Marcelo Camargo/ Agência Brasil |

Entenda as diferenças entre as vacinas Gardasil 9 e quadrivalente contra HPV, suas indicações, eficácia e estratégias de vacinação no Brasil.

Desde que o novo imunizante contra o HPV (papilomavírus humano) chegou aos laboratórios privados no Brasil, crescem as dúvidas sobre as diferenças entre essa vacina nonavalente, conhecida como Gardasil 9, e a versão quadrivalente, que é aplicada na rede pública.

A vacina aplicada pelo SUS (Sistema Único de Saúde) protege contra quatro tipos do vírus: os tipos 16 e 18, responsáveis por 70% dos tipos de câncer de colo de útero no mundo, e os tipos 6 e 11, causadores de lesões genitais.

O novo imunizante, disponível apenas na rede privada, inclui a proteção contra outros cinco tipos: 31, 33, 45, 52 e 58, além dos quatro incluídos na vacina quadrivalente. A nonavalente aumenta em cerca de 10% a proteção contra todos os tipos de câncer causados pelo vírus do HPV, segundo a SBIm (Sociedade Brasileira de Imunizações). No caso do câncer de colo de útero, o ganho de proteção é de cerca de 20%.

Sociedades médicas como a SBIm e a SBP (Sociedade Brasileira de Pediatria) recomendam o uso preferencial da Gardasil 9 devido à alta eficácia no sistema imunológico. “É possível que daqui a alguns anos aconteça o acordo de transferência tecnológica e o Ministério da Saúde migre para a vacina nonavalente”, afirma Mônica Levi, presidente da SBIm.

No entanto, ainda não há previsão para a incorporação da nonavalente no Plano Nacional de Imunizações. A MSD Brasil, fabricante da Gardasil 9, diz que iniciou os primeiros passos para a análise do custo-efetividade junto aos órgãos responsáveis.

Apesar da maior proteção da nonavalente, não é necessário que pessoas já imunizadas com a quadrivalente se vacinem novamente, segundo o Ministério da Saúde. A pasta afirma que a vacina quadrivalente protege contra os tipos mais prevalentes de câncer causados pelo papilomavírus humano. “Em termos de políticas públicas, o caminho para eliminar o câncer de colo de útero depende muito mais da alta cobertura vacinal, para que o vírus deixe de circular entre as pessoas, do que um esquema de mais doses ou uso da nonavalente”, afirma Mônica Levi.

Outra diferença é a estratégia de vacinação utilizada em cada imunizante. Em 2024, o Governo Federal passou a adotar dose única da vacina contra o HPV, com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal, que vinha diminuindo, especialmente entre os meninos.

A mudança segue a recomendação da OMS (Organização Mundial da Saúde), baseada em estudos segundo os quais uma dose única da vacina contra o HPV é altamente eficaz na eliminação do câncer de colo de útero. Na rede privada, são aplicadas três doses da Gardasil 9, a fim de aumentar a proteção individual. Enquanto a quadrivalente é oferecida de forma gratuita pelo SUS, o preço médio de cada dose da nonavalente é de R$ 900.

No SUS, a vacina quadrivalente é indicada para adolescentes de 9 a 14 anos. Este ano, o Ministério da Saúde passou a incluir temporariamente os jovens não vacinados de 15 a 19 anos. A quadrivalente também está disponível na rede pública para pessoas imunocomprometidas (com HIV, transplantadas e pacientes oncológicos) e vítimas de violência sexual entre 9 e 45 anos.

Além disso, pessoas com papilomatose respiratória recorrente a partir dos 2 anos e usuários de PrEP (profilaxia de pré-exposição ao HIV) entre 15 e 45 anos também podem se imunizar de forma gratuita. Na rede privada, pessoas de 9 a 45 anos sem comorbidades também podem se vacinar. Fora dessa faixa etária, a indicação é “off-label”, podendo trazer benefícios, mas fica a critério do profissional médico.

