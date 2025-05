WhatsApp deixa de funcionar em iPhones; Veja se o seu será afetado

Para quem utiliza smartphones Android, nenhuma mudança foi implementada até o momento. | Foto: Reprodução

Anúncio foi feito pela Apple e aponta que o aplicativo deixa de funcionar em aparelhos nesta segunda-feira (5).

Febre entre os aficionados por tecnologia desde o seu lançamento, os celulares iPhone revolucionaram o mercado de dispositivos inteligentes, mas as constantes atualizações causam alguns transtornos aos usuários dos aparelhos móveis da Apple.

Por exemplo, a marca anunciou que o WhatsAppoficialmente suspenderá o suporte para diversos modelos de iPhone antigos a partir desta segunda-feira (5). A mudança afeta milhares de usuários que ainda utilizam aparelhos da marca da maçã, especialmente os modelos lançados há mais de uma década.

A partir de agora, o aplicativo de mensagens instantâneas exige iOS 15.1 ou versão posterior para funcionar corretamente. Anteriormente, o WhatsApp mantinha compatibilidade com sistemas iOS 12 em diante.

Esta alteração impacta diretamente os aparelhos:

iPhone 5s;

iPhone 6;

iPhone 6 Plus.

De acordo com a documentação oficial da Apple, estes modelos receberam atualizações apenas até o iOS 12, tornando-os incompatíveis com os novos requisitos do WhatsApp.

Seu iPhone mais recente também pode ser afetado

A mudança não se limita apenas aos modelos antigos. Usuários de iPhones mais recentes que mantêm versões desatualizadas do sistema operacional também podem enfrentar problemas de compatibilidade.

Se você possui um iPhone mais novo, mas não realiza atualizações regularmente, verifique imediatamente a versão do seu sistema:

Acesse Ajustes no seu iPhone;

Toque em Geral;

Selecione Atualização de Software;

Caso haja atualizações disponíveis, instale-as para manter o WhatsApp funcionando.

Como salvar suas conversas antes que seja tarde

O WhatsApp enviou notificações prévias alertando os usuários potencialmente afetados. Se seu dispositivo não pode ser atualizado para o iOS 15.1, é fundamental realizar um backup das suas conversas para preservar mensagens, fotos e vídeos importantes.

Para fazer backup das suas conversas do WhatsApp, siga os passos a seguir:

Abra o WhatsApp;

Acesse Configurações;

Toque em Conversas;

Selecione Backup de conversas;

Toque em Fazer backup agora.

Este backup permitirá restaurar suas conversas quando você migrar para um dispositivo compatível.

Usuários Android não são afetados por enquanto

Para quem utiliza smartphones Android, nenhuma mudança foi implementada até o momento. O WhatsApp continua funcionando normalmente em dispositivos com Android 5.0 ou superior.

Alternativas para usuários de iPhones antigos

Se você possui um dos modelos afetados, suas opções incluem:

Atualizar para um iPhone mais recente capaz de executar iOS 15.1 ou superior;

Migrar para um smartphone Android compatível com WhatsApp;

Utilizar apps alternativos de mensagens como Telegram ou Signal.

