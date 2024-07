Nove pessoas ficaram reféns durante assalto a loja Americanas, em Belém

PM bloqueou o trânsito precisou foi bloqueado na Avenida Rodolfo Chermont. — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Dois homens armados renderam funcionários e clientes enquanto tentavam roubar celulares. A PM foi acionada.

Nove pessoas foram feitas reféns durante um assalto a uma loja de departamentos no bairro da Marambaia, em Belém, nesta quinta-feira (4).

Os suspeitos, dois homens com 25 anos de idade cada um, chegaram ao local de motocicleta e foram direto para a sessão de eletrônicos, onde anunciaram o assalto.

Quando a dupla percebeu a chegada da Polícia Militar, eles renderam funcionários e clientes.

Um dos suspeitos levou um dos reféns para os fundos da loja enquanto que o outro começou a negociação com os policiais.

O trânsito na Avenida Rodolfo Chermont, onde a loja está localizada, foi interditado pela PM.

Depois de 50 minutos os suspeitos decidiram se entregar e liberaram os reféns. Eles foram levados para a Seccional Urbana da Marambaia, onde foram presos em flagrante.

Com a dupla, a polícia encontrou 20 aparelhos celulares que eles tentaram levar da loja, que pertence ao grupo Americanas. Em nota, a empresa informou que ninguém ficou ferido na ação e que contribui com a investigação da polícia.

Esta não foi a primeira ocorrência de assalto e roubo na unidade. Inclusive, por medidas de segurança, os funcionários recolhem os aparelhos celulares da vitrine no horário entre 12h às 16h.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/07/2024/11:03:27

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...