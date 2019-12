PF apreende 13 quilos de cocaína escondidas em painel de Veículo, que vinha do Mato Grosso no sul do PA

(Foto:Reprodução)- Veículo, que vinha do Mato Grosso, foi interceptado em uma barreira montada pela PF depois de uma denúncia anônima.

PF apreende mais de 13 kg de cocaína em Xinguara, no sul do Pará

A Polícia Federal apreendeu 13 quilos de cocaína nesta sexta-feira (13), no município de Xinguara, no sul do estado.

Os tabletes com a pasta base da droga estavam escondidos no painel de um carro com placa do estado do Maranhão.

O veículo, que vinha do Mato Grosso, foi interceptado em uma barreira montada pela PF depois de uma denúncia anônima.

O motorista, que também portava uma carteira de habilitação falsa, foi preso em flagrante. Ele foi levado para delegacia da Polícia Federal de Redenção e vai responder pelo crime de tráfico de drogas.

13/12/2019

