Pará é responsável por 90% do açaí produzido no Brasil; 9 municípios lideram ranking nacional

Pará lidera ranking de produção de açaí do Brasil — Foto: Rafael Aleixo/g1

Pará registrou índices de produção do açaí acima da média nacional, com Igarapé-Miri no topo da lista, seguido de Cametá e Abaetetuba.

O Pará é destaque na produção de açaí no Brasil com nove municípios liderando o ranking, segundo uma pesquisa feita pela Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa). De acordo com o levantamento, 90,4% do açaí distribuído em todo o Brasil foi produzido no Pará em 2022, o que equivale a 1,7 milhão de toneladas.

Dos municípios que lideram o cultivo do fruto, o município de Igarapé-Miri é o que mais contribui com o índice nacional, com 21,7% da produção, totalizando 422,7 mil toneladas. Em seguida, Cametá e Abaetetuba seguem na lista com 8% e 5,8%, respectivamente.

A pesquisa mostrou que 14 estados brasileiros contribuíram para a produção total do açaí no país e revelou que, além do Pará, que lidera a lista, outros dois estados se destacaram na produção: Amazonas, com 7,4%, e Maranhão, com 1,1%.

Ainda segundo os dados apresentados pela Fapespa, o estado paraense superou a média nacional de produção, que foi de 13,8%, fechando o ano de 2022 com 14,1%. Esse percentual mostra que o estado produziu mais de 217,8 mil toneladas de açaí, contribuindo de forma positiva com o país.

Índice positivo do Pará ajudou na exportação

A exportação do açaí, incluindo os produtos derivados do fruto, teve um salto de menos de 1 tonelada em 1999 para mais de 61 mil toneladas em 2023. Um aumento também foi registrado no valor exportado do estado, com produtos que saíram de US$ 1,00 para US$ 45 milhões, também em 1999 e 2023.

Outro número positivo está nos preços dos produtos derivados do açaí no mercado internacional, que aumentaram em mais de 5.000% entre o mesmo período (1999 e 2023), indicando que os consumidores de outros países passaram a valorizar mais o fruto.

Empreendimentos que usam o açaí como matéria prima também cresceram

O Pará também lidera um outro ranking relacionado ao açaí. Segundo os três últimos Censos Agropecuários, o número de empreendimentos que usam o açaí como matéria-prima também cresceu no estado. De 13 mil registrados em 1996, o índice, em 2017, chegou a mais de 81 mil estabelecimentos, com um aumento de 533% em 22 anos.

Também foram registrados variações positivas de vínculos empregatícios no estado, com 864,5% de trabalhos formais, entre 2010 e 2022, saindo de 288 contratações para 598.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/07/2024/11:03:27

