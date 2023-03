Novo Bolsa Família 2023: quem recebe o benefício hoje? Veja o calendário desta terça-feira (28/03)

(Foto:Divulgação) – O depósito desta terça-feira (28/03) será para os beneficiários que têm o número do NIS com final 7.

O pagamento da terceira parcela do Novo Bolsa Família já começou a ser distribuído em março. Uma parcela dos beneficiários receberá a quantia nesta terça-feira (28/03).

O pagamento do benefício é feito de acordo com o algarismo final do Número de Identificação Social (NIS), sem o dígito. Mesmo com a mudança de nome, os beneficiários ainda receberão o piso de R$ 600.

Calendário de pagamento do Bolsa Família em março de 2023

Final do NIS 1 – 20 de março;

Final do NIS 2 – 21 de março;

Final do NIS 3 – 22 de março;

Final do NIS 4 – 23 de março;

Final do NIS 5 – 24 de março;

Final do NIS 6 – 27 de março;

Final do NIS 7 – 28 de março;

Final do NIS 8 – 29 de março;

Final do NIS 9 – 30 de março;

Final do NIS 0 – 31 de março.

Quem pode receber o Bolsa Família?

Para se receber o Bolsa Família 2023, a família interessada deve atender aos seguintes critérios:

Ter renda familiar mensal por pessoa abaixo de R$105 (situação de extrema pobreza);

Ter renda familiar mensal por pessoa abaixo de R$ 205 (situação de pobreza) e pelo menos um membro familiar gestante ou menor de 21 anos;

Possuir um membro familiar que receba o “Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social”;

A frequência escolar das crianças da família deve ser de 85% ou mais;

As mulheres lactantes da família devem receber acompanhamento médico;

As grávidas que fazem parte do núcleo familiar realizam pré-natal;

A carteirinha de vacinação das crianças está em dia;

Possuir CadÚnico atualizado.

Como se cadastrar no Bolsa Família?

Para ter direito a receber o benefício do Governo Federal é necessário realizar a inscrição da família no CadÚnico. Para isso, basta seguir os seguintes passos:

Realizar o pré-cadastro no site ou aplicativo do Cadastro Único;

Após realizar a inclusão de dados, comparecer ao Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) do seu município. Você pode conferir no site do MOPS (Mapas Estratégicos para Políticas de Cidadania) o CRAS mais próximo de você;

No momento da entrevista de inscrição, é necessário levar o documento de identificação de todos os membros da família, além do comprovante de renda.

A inscrição poderá ser feita por qualquer membro da família que tenha idade superior a 16 anos, preferencialmente mulheres. A entrevista leva cerca de uma hora, por isso é necessário ir preparado para passar o tempo necessário no local.

A inscrição será feita mesmo com a ausência de algum documento familiar, sendo necessário completar a inscrição em outro momento para ter direito ao recebimento do benefício.

Como saber se fui aprovado no Bolsa Família?

A escolha dos beneficiários do Bolsa Família é realizada de maneira automática, a partir dos dados inscritos no CadÚnico. Para saber se o cidadão foi contemplado com o benefício, o Governo Federal disponibiliza diversos canais para consulta a respeito do Bolsa Família:

Atendimento Caixa, pelo telefone 111;

Ministério da Cidadania, pelo telefone 121;

Aplicativo Caixa Tem;

Aplicativo Auxílio Brasil.

Qual o valor do Bolsa Família?

O Bolsa Família tem um pagamento mínimo mensal de R$ 600, com valor médio de R$ 614,21. O benefício também oferece alguns pagamentos complementares, tais como:

Bolsa de Iniciação Científica Júnior, em doze parcelas de R$ 100 para o estudante e uma parcela única de R$ 1 mil para a família;

Auxílio Esporte Escolar, no mesmo valor da Bolsa de Iniciação Científica Júnior;

Auxílio Inclusão Produtiva Rural, com pagamentos de R$ 200 mensais para famílias que tenham em sua composição agricultores rurais.

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações do Gabriel Mansur em 28/03/2023/09:38:36

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

