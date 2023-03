Vídeo de onças decapitadas é postado nas redes e policia do MT investiga o caso;Vídeo

Polícia de Mato Grosso está atrás de caçador que gravou onças decapitadas (Foto: Reprodução)

Delegada que investiga o caso informa que ainda não há confirmação de que o caso ocorreu em Mato Grosso

Viralizou nas redes sociais, neste último fim de semana, um vídeo do resultado de uma caçada ilegal a onças-pintadas no Pantanal. A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia Especializada de Meio Ambiente, está averiguando a origem das imagens que circulam na internet mostrando cabeças de onças-pintadas e uma amarrada.

No vídeo, um filhote de onça está amarrado a um galho de árvore, tendo ao lado as cabeças decapitadas de uma onça e um filhote. A informação preliminar é que se trata da mãe e do irmão do felino amarrado. No vídeo o caçador não aparece, no áudio diz, tem três tião.

Não consta, até o momento, nenhum registro de ocorrência sobre tal fato. É prematuro afirmar que as imagens são em Mato Grosso, até que se tenha a confirmação do fato, diz a delegada responsável pelo caso, Liliane Murata, da Delegacia de Meio Ambiente (DEMA). Caso alguém sabe da origem e queira denunciar, basta enviar e-mail para dema@pjc.mt.gov.br, terá todo sigilo, disse a delegada.

“A delegacia recebeu vários vídeos de várias onças que foram mortas, em tese, na região de Acorizal, imediatamente iniciamos a fazer investigações, fizemos alguns contatos com moradores da cidade e a polícia local e a início ninguém tem conhecimento do fato na região, mas providências estão sendo tomadas e estamos tentando verificar de onde partiu esse vídeo”, afirmou a delegada.

Polícia de Mato Grosso está atrás de caçador que gravou onças decapitadas; Delegacia Especializada de Meio Ambiente, está averiguando a origem das imagens que circulam na internet mostrando cabeças de onças-pintadas e uma amarrada. https://t.co/KilCZIPZol pic.twitter.com/vCQu5ZsIHX — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) March 28, 2023

Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 28/03/2023/05:11:10

