Irritado com latidos de cachorro, homem atira em vizinha

Polícia socorreu moradora que recebeu um tiro na perna (Foto:Reprodução / TV Globo)

Síndico combinou uma reunião para tentar resolver problema, mas morador apareceu armado

Uma mulher de 40 anos levou um tiro de um vizinho, na noite de quinta-feira (25), em Belo Horizonte. O atirador reclamava dos latidos e dos arranhões que o cachorro dela fazia na porta do apartamento dele, segundo a polícia.

A irritação do vizinho com animal de pequeno porte levou o síndico a marcar uma reunião na garagem para tentar resolver a situação. Mas o morador foi à conversa armado e atirou na vizinha.Um dos tiros acertou a perna da mulher, que foi socorrida pela PM e deu entrada no Hospital João XXIII. O síndico saiu ileso.Após o crime, o suspeito fugiu a pé.

Segundo a PM apurou, vítima e agressor moram no último andar do prédio, um de frente para o outro. O suspeito do tiro era morador recente, mudou-se para o condomínio há seis meses.Até as 23h30, o suspeito não havia sido encontrado.

Fonte:Redação Integrada com informações do G1

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...