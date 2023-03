Com crise renal, governador Tarcísio de Freitas passará por cirurgia em Londres

O governador sentiu uma for crise renal na manhã de segunda-feira (27) e precisou ser internado (Foto:Governador / SP).

O governador revelou que costuma ter crises renais com frequência, mas que desta fez a dor foi muito forte

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que chegou no domingo (26) a Londres para cumprir agenda internacional, passará por um procedimento para a retirada de um cálculo renal em um hospital da Inglaterra.

Ele viajou à capital inglesa com assessores e secretários para uma série de encontros com investidores, agentes do mercado financeiro e empresários, com o objetivo de apresentar o portfólio de projetos do Programa de Parcerias de Investimentos de São Paulo (PPI-SP) e estreitar relações com lideranças governamentais e setoriais dos países que serão visitados.

Porém, o governador sentiu uma for crise renal na manhã de segunda-feira (27) e foi atendido por um especialista e medicado, ainda no hotel. À noite, ele precisou ser internado. Tarcísio costuma ter crises renais com frequência, mas afirma que desta fez a dor foi muito forte.

Por causa do problema de saúde do governador, o secretário de Negócios Internacionais, Lucas Ferraz, representará Tarcísio nos encontros que estão programados para esta terça (28), em Londres e, na quarta-feira (29), em Madrid, na Espanha.

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações do O Liberal em 28/03/2023/09:45:23

