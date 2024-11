Novo concurso do Ibama oferece 75 vagas temporárias, incluindo cidades do Pará; como Novo Progresso e Santarém | Pará

Os aprovados atuarão em nível nacional, quando necessário, com atividades voltadas à prevenção e controle de incêndios florestais | (Foto: Ascom/Ibama)

Oportunidades abrangem brigadistas e chefes de brigada em estados, incluindo o Pará.

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) publicou, nesta terça-feira (19), o edital para um novo processo seletivo, oferecendo 75 vagas temporárias para os cargos de brigadista, chefe de esquadra e chefe de brigada. As oportunidades incluem quatro estados e o Distrito Federal, com inscrições abertas para localidades como Santarém e Novo Progresso, no Pará.

Os requisitos variam entre alfabetização e ensino médio, com remunerações iniciais que vão de R$ 1.980 a R$ 3.300. O contrato terá duração de dois anos, prorrogáveis por mais um.

Confira as funções por cargo:

Brigadista: Combate a incêndios florestais e manejo integrado do fogo. (R$ 1.980).

Chefe de Esquadrão: Coordenação de brigadistas e manutenção de equipamentos. (R$ 2.640).

Chefe de Brigada: Gerenciamento da brigada e atividades administrativas. (R$ 3.300).

Locais de atuação e inscrições

As vagas atendem localidades com alta incidência de queimadas. Os interessados devem consultar o prazo específico para inscrição em cada município e comparecer aos postos de atendimento indicados no edital.

Sobre o trabalho

Os aprovados atuarão em nível nacional, quando necessário, com atividades voltadas à prevenção e controle de incêndios florestais. O Ibama destaca que o processo seletivo reforça o programa Prevfogo, essencial para a preservação ambiental no Brasil.

Fonte: Diário do Pará Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/11/2024/14:33:07

