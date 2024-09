Viatura da PM capota durante ronda na BR-230 em Jacareacanga | PA; e deixa militares feridos

Foto: Portal Giro | O caso ocorreu no sábado (14) durante uma ronda até uma comunidade do município, no sentido Itaituba. O militar que conduzia o veículo perdeu o controle ao bater em um banco de areia devido à baixa visibilidade causada pela poeira. Os militares foram socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal de Jacareacanga.

Um acidente envolvendo uma viatura da Polícia Militar foi registrado na tarde de sábado (14) em Jacareacanga, no sudoeste do Pará. De acordo com informações, os policiais seguiam em ronda pela BR-230, sentido Itaituba, com destino à comunidade Mamãe-anã, quando, por volta do quilômetro 30, a baixa visibilidade causada pela poeira e pelo cascalho solto na estrada fez com que a viatura conduzida pelo soldado Odailson perdesse o controle e colidisse com um banco de areia, resultando no capotamento do veículo.

Os militares foram socorridos por motoristas que transitavam pela rodovia e levados ao Hospital Municipal de Jacareacanga. Entre os ocupantes, o soldado Risso sofreu um choque na região da cabeça, mas está consciente. Os demais militares apresentaram apenas escoriações e seguem em observação.

Fonte: Portal Giro e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/2024/14:56:59

