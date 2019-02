Novo convênio permitirá que brasileiros usem nota do Enem em Portugal

Estudantes que queiram estudar fora do País podem concorrer a vagas em 32 instituições de educação superior portuguesas que têm acordo com o Inep.

Mais um convênio permitirá que estudantes brasileiros usem resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para concorrer a vagas em instituições de ensino em Portugal. Nesta sexta-feira (18), o Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) recebeu representantes da Escola Superior de Saúde do Alcoitão para assinatura presencial do convênio interinstitucional. Com o acordo, o Inep passa a ter 32 parcerias com instituições portuguesas.

O acordo favorece a comunicação para conferência dos resultados dos participantes que pretendem usar as notas do Enem para obtenção de uma vaga. As instituições de ensino superior têm liberdade para definir qual será a nota de corte para o acesso dos estudantes brasileiros aos cursos ofertados.

Brasileiros em Portugal

Segundo levantamento do Inep, pelo menos 1,2 mil brasileiros já ingressaram em instituições portuguesas por meio dos convênios. O mapeamento considerou 23 das 29 unidades europeias que mantinham o acordo em abril. Seis instituições ainda não consolidaram os dados de seleção com nota do Enem.

Fonte: Portal Brasil.

