Mantenedoras de ensino superior já podem cadastrar vagas para o Fies

O sistema de inscrição do programa ficará aberto até o dia 23 de junho

Mantenedoras de ensino superior que desejam ofertar vagas pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para o segundo semestre de 2020 têm até o dia 23 de junho para realizarem as inscrições. Esse é o primeiro passo do processo seletivo do programa. A novidade é que a partir desta edição os processos seletivos do Fies passam a ser independentes dos processos seletivos do P-Fies, que passa a ser regido por instrumento normativo próprio.

O sistema de inscrição do programa ficará aberto até o dia 23 de junho para as mantenedoras que desejam participar do Programa do Ministério da Educação (MEC). Conforme o MEC, todos os procedimentos necessários à emissão e à assinatura do Termo de Participação por parte das mantenedoras deverão ser realizados exclusivamente por meio do sistema informatizado do Fies (SisFies), disponível no endereço eletrônico http://fiesoferta.mec.gov.br/.

Esse processo possibilita a oferta de vagas para o Fies. Feito isso, o MEC selecionará as vagas a serem ofertadas para, então, começar o período de inscrição dos estudantes e a classificação e pré-seleção dos candidatos.

Para isso, as mantenedoras deverão disponibilizar meio digital e sistema eletrônico apropriado para o envio de documentação e interação com os estudantes. Com a anuência das instituições de ensino e bancárias, o estudante poderá ser dispensado de comparecer presencialmente para a assinatura de documentos referentes ao contrato de financiamento do Fies.

“Essas medidas possibilitarão, inclusive, o cumprimento das regras de isolamento social estabelecidas em diferentes localidades do país”, destaca o diretor de Políticas e Programas da Educação Superior, Edimilson Costa Silva.

Fies

O Fies é um programa do Ministério da Educação de financiamento estudantil destinado a financiar, prioritariamente, estudantes de cursos de graduação. Para concorrer às vagas é utilizada a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de edições a partir de 2010.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil/Com Foto



Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...