Novo equipamento da PRF descobre se carro tem peças roubadas

(Foto:PRF/Divulgação) – A Polícia Rodoviária Federal já começou a usar um novo equipamento capaz de identificar peças não originais ou sem procedência legal nos veículos em fiscalizações.

O sistema é chamado de DIV (Detecção Inteligente de Veículos) e é conectado ao veículo para fazer a leitura dos módulos, chassi e componentes ligados à eletrônica. Funciona com carros, caminhões, motos, ônibus e até em embarcações.

Em dois minutos a plataforma usa os dados do carro com a base de dados do SENATRAN, permitindo a detecção de módulos, falhas e defeitos mecânicos ou eletrônicos, além de verificar itens de segurança.

O DIV é capaz de interpretar se os módulos pertencem ao carro (a troca pode ser usada para “esquentar” carros usados), se componentes dos airbags e freio ABS foram trocados, se a quilometragem foi alterada ou se algum outro componente original do veículo foi substituído indevidamente.

“Com esse diagnóstico, o saldo para a sociedade é a diminuição da emissão de poluentes, queda no número de furtos de peças – e consequente comércio ilegal de peças sem procedência -, acidentes por falta de manutenção e clonagem de veículos. Impacta diretamente na diminuição do roubo de veículos e ainda traz mais transparência e credibilidade ao mercado automotivo.” Afirma o CEO do DIV, Myri Teixeira.

A fiscalização com o uso do DIV pode ajudar a recuperar carros roubados. Atualmente, o sistema está em funcionamento nas cidades do interior do estado de São Paulo, Recife e Goiânia, e está em fase de testes com as Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar de São Paulo e Polícia Rodoviária de São Paulo.

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/07/2023/05:25:27

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...