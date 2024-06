Novo Paraíso Para Minerar Ouro Foi Descoberto No Brasil E Promete Gerar Milhões

(Foto: Reprodução)- Um estudo recente do Serviço Geológico do Brasil revelou a descoberta de 94 novas jazidas de ouro espalhadas por diversos municípios brasileiros. Essas descobertas têm o potencial de aumentar a produção anual do metal precioso em cerca de 30 toneladas, consolidando o país como um dos líderes globais na indústria de mineração de ouro.

A região Norte do Brasil, especialmente na Amazônia, é onde se concentram a maioria das novas jazidas identificadas. Dos 94 municípios destacados no relatório, 51 estão no Pará, seguido por Amazonas, Roraima, Rondônia e Amapá.

Além do ouro, o estudo também identificou potencial para a exploração de outros minerais estratégicos, como ferro, cobre, níquel, manganês e terras raras, em 1.684 municípios em todo o país.

A descoberta não só promete impulsionar a economia brasileira, gerando dezenas de milhões de dólares em receitas, mas também reforça o papel do Brasil como um dos maiores produtores mundiais de ouro.

A exploração sustentável dessas jazidas é vista como uma oportunidade crucial para o desenvolvimento econômico regional, criando empregos e contribuindo para a balança comercial do país.

No entanto, a notícia vem acompanhada de desafios, especialmente na Amazônia, onde o garimpo ilegal de ouro já causa danos significativos ao meio ambiente e às comunidades locais.

O equilíbrio entre a exploração econômica e a preservação ambiental será fundamental para garantir que os benefícios econômicos sejam alcançados sem comprometer a sustentabilidade a longo prazo.

Fonte: Coluna Financeira e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/06/2024/09:04:28

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...