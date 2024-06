Mulher é morta por vizinho por não compartilhar a senha do Wi-Fi no Pará

Clebiana Silva foi morta por não compartilhar a senha da internet com vizinhos. (Reprodução / Redes sociais)

Crime aconteceu em Conceição do Araguaia, no interior do Pará.

Clebiana Correa Silva, de 41 anos, foi morta a facadas pelo vizinho na tarde do último domingo, 23, porque se recusou a compartilhar a senha do Wi-Fi. O crime aconteceu em Conceição do Araguaia, no sul do Pará, no setor Vila Cruzeiro.

De acordo com detalhes apurados pelo Fato Regional, Clebiane era natural de Água Azul do Norte e estava morando em Conceição do Araguaia há cerca de 8 anos. A briga com os vizinhos Ivane da Silva e Manoel Edison Flávio da Silva começou no sábado, 22, após a senha de acesso à internet ter sido alterada.

Ainda não há detalhes de como aconteceu o assassinato, mas informações iniciais dão conta de que Clebiana estava sozinha em casa antes do crime. Os vizinhos foram mais uma vez discutir com a vítima, requerendo o acesso à internet. Quando o marido de Clebiana voltou, ela contou o que havia ocorrido e ele foi falar com Manoel e Ivane, então, nova briga começou. Só que dessa vez, o vizinho estava armado. Já era por volta de 16h.

Quando os agentes do 22º Batalhão de Polícia Militar chegaram ao local da ocorrência, já encontraram Clebiana morta e a faca usada no crime perto do corpo dela. Já o marido da vítima, identificado apenas por Fábio, conseguiu escapar da investida dos vizinhos.

Após a identificação dos suspeitos, as polícias Militar e Civil iniciaram as diligências e localizaram Ivane, presa em flagrante, poucas horas após o crime. As buscas por Manoel Edison seguem nesta segunda-feira (24).

Informações podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181) ou 190. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Não é necessário se identificar.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/06/2024/09:41:10

