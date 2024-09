Novo processo seletivo da Azul oferta quase 40 vagas – Jornal Diário do Pará

(Foto: A Azul está com inscrições abertas para o seu mais recente processo seletivo. Os interessados podem se candidatar até o dia 30 de setembro) – A Azul está com inscrições abertas para o seu mais recente processo seletivo. Os interessados podem se candidatar até o dia 30 de setembro

Estão abertas as inscrições para o novo processo seletivo da Azul, que está ofertando ao todo 38 vagas para atuação em São Paulo. Os interessados podem se inscrever até o dia 30 de setembro.

O novo Programa de Estágio da Azul tem como objetivo desenvolver futuros talentos, com uma abordagem híbrida que combina habilidades técnicas e interpessoais, promovendo um crescimento pessoal e profissional e oferecendo um suporte contínuo coma equipe de Recursos Humanos.

31 vagas são para atuação no escritório matriz que fica em Barueri (SP), uma vaga para a UniAzul em Campinas (SP) e seis vagas para atuação no Hangar da Azul, também em Campinas (SP)

Para poder se candidatar ao processo seletivo, é necessário ser estudante do ensino superior, cursando a partir do 4º semestre da graduação e com conclusão do curso a partir de dezembro de 2025.

Também é necessário ter disponibilidade para estagiar com carga horária de 6 horas diárias, em horário comercial, no modelo presencial. É desejável conhecimento nível intermediário ou avançado em inglês.

A oportunidade é voltada para estudantes das áreas de: administração, ciências aeronáuticas, ciências da computação, ciências contábeis, direito, economia, estatística, engenharias, propaganda e marketing, pedagogia, psicologia, entre outras.

Além da bolsa-auxílio, os estagiários aprovados vão receber outros benefícios como convênio médico, convênio odontológico, seguro de vida, gympass, totalpass, telemedicina, zenklub, vale-transporte, refeição no local e concessão de passagens aéreas.

Como participar do processo seletivo da Azul

Os estudantes interessados em participar do Programa de Estágio da Azul podem se inscrever através do site até o dia 30 de setembro. As etapas do processo seletivo incluem inscrições, teste de perfil, teste de inglês, dinâmica de grupo, entrevista presencial, exame médico, processo admissional e contratação.

