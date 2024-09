Lula deve indicar presidente da COP de Belém na semana que vem nos EUA – Jornal Diário do Pará

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deverá anunciar o nome do presidente da COP 30 em Belém durante agendas à parte da abertura da Assembleia Geral da ONU FOTO: RICARDO STUCKERT / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deverá anunciar o nome do presidente da COP 30 em Belém durante agendas à parte da abertura da Assembleia Geral da ONU, em Nova York, na próxima semana.

Segundo o repórter de política e apresentador da TV Globo e Globonews, Ricardo Abreu, Lula foi aconselhado a antecipar o anúncio que estava previsto inicialmente para a reunião da COP deste ano, que acontecerá no Arzebaijão. De acordo com o jornalista, Lula está propenso a ouvir os conselhos e consolidar a ideia, reforçada pelos fortes incêndios que atingem o país.

No entendimento dos conselheiros, o anúncio antecipado reforça a importância de evidenciar o compromisso com a agenda climática, além de apresentar o nome para a comunidade internacional.

O principal cotado é o embaixador André Corrêa do Lago, que estará na comitiva presidencial. O embaixador tem trabalhado diretamente em temas de desenvolvimento sustentável desde 2001. E desde 2023, é o secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores.

