Mulheres recebem 20,7% menos do que os homens, segundo pesquisa – Jornal Diário do Pará

As mulheres recebem 20,7% menos do que os homens nas 50.692 empresas com 100 ou mais empregados em funcionamento no Brasil. A informação consta no 2° Relatório de Transparência Salarial, divulgado nesta quarta-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). A média salarial de homens é de R$ 4.495,39, enquanto das mulheres é de R$ 3.565,48.

O resultado apresenta uma piora em relação ao primeiro relatório, de março, que registrou uma diferença salarial de 19,4%.

O relatório divulgado ontem analisou mais de 18 milhões de vínculos formais em 2023, com os dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). São 10,8 milhões de homens e 7,2 milhões de mulheres.

A desigualdade cresce quando se leva em conta a cor da pele. Mulheres negras ganham, em média, R$ 2.745,26, metade do que ganham homens não negros (R$ 5.464,29). Já as mulheres não negras têm salário médio de R$ 4.249,71.

Segundo o relatório, 27,9% das firmas têm políticas de incentivo à contratação de mulheres negras, e 42,7% possuem menos de 10% de mulheres pretas ou pardas no total de empregados.

