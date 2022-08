Novo Progresso amanhece com o céu encoberto e cheiro de fumaça no ar

Imagem do centro da cidade de Novo Progresso no sudoeste do estado do Pará — (Foto: Jornal Folha do Progresso)

Novo Progresso amanhece com uma camada de fumaça no céu e cheiro de fumaça no ar desde domingo (21)

O fenômeno que vem oriundo das queimadas, impede que o sol apareça, nesta segunda-feira, 22 de agosto de 2022, o céu de Novo Progresso está tomado por fumaça.

Uma camada encobre a cidade desde este domingo 21.

“Essa poluição toda é resultante de uma grande quantidade de queimadas entre o município de Altamira e Novo Progresso”. A fumaça muda a rotina dos pilotos de aeronaves, com dificuldades para pouso e decolagem nas pistas da região.

Fumaça encobre Manaus (AM)

Conforme divulgou o portal a crítica do Amazonas, Manaus está recebendo esta mesma camada e deixando a capital amazonense com uma camada acinzentada desde as primeiras horas deste sábado, 20 de agosto.

Segundo alguns especialistas, a razão para o fenômeno são os inúmeros focos de queimadas em regiões do Amazonas e Pará.

“Essa poluição toda é resultante de uma grande quantidade de queimadas entre o Amazonas e o Pará, principalmente municípios como Apuí e Novo Progresso”, destacou o meteorologista e mestre em Clima e Ambiente Willy Hagi.

De acordo com ele, é por conta de uma circulação atmosférica anormal que a fumaça encobriu a capital amazonense e a previsão para os próximos dias, segundo ele, é que fenômeno continue perceptível.

