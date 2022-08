Homem se passa pela mulher em mensagem, marca encontro e mata suposto “Ricardão”, em Santarém (PA)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O delegado plantonista da 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Santarém, solicitou que a Polícia Científica realizasse a remoção do corpo para os exames de praxe e levantamento de local de crime. Os laudos subsidiarão o inquérito policial, cuja investigação seguirá sob responsabilidade da Delegacia Especializada de Homicídios. (Com informações do Impacto).

A equipe do Samu 192 chegou a ser acionada, porém, no local constatou o óbito.

O crime ocorreu no início da tarde de domingo (21), no bairro Vigia, em Santarém. Informações iniciais que, o suspeito teria visto mensagens de ‘cunho amoroso’ entre a vítima e sua companheira. Assim, se passou pela mulher e marcou o encontro fatal.

(Foto:Reprodução) – O crime que resultou na morte de Jackson Pereira Coelho, 35 anos, teria como motivação um suposto relacionamento extraconjugal que ele teria com a esposa do assassino.

