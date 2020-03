PRF organiza pontos de doações para caminhoneiros durante quarentena de contenção ao coronavírus

(Foto:Reprodução) – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está disponibilizando, em seus postos de fiscalização em todo o Brasil, kits de alimentação e higiene, doados por voluntários, para apoiar os caminhoneiros durante a pandemia da Covid-19, o coronavírus, no País.

A campanha foi intitulada Siga em Frente Caminhoneiro e visa garantir condições mínimas de higiene e saúde dos trabalhadores que são os responsáveis pelo abastecimento da população brasileira, já que há poucos estabelecimentos em funcionamento ao longo das estradas por conta do período de quarentena para evitar a disseminação do Coronavírus.

O Órgão estruturou uma logística de recebimento e distribuição de alimentos e produtos de higiene para garantir que os caminhoneiros sigam trabalhando. Cada ponto de apoio contará com três voluntários, devidamente uniformizados e identificados para o trabalho de recebimento das doações, organização dos materiais e alimentos e a entrega direta aos caminhoneiros no formato “drive thru”. A mobilização desses voluntários garante os métodos de prevenção da disseminação da Covid-19.

Considerada a “Rainha dos Caminhoneiros”, a cantora Sula Miranda aderiu à iniciativa e fez uma transmissão ao vivo em suas redes sociais, com a participação do coordenador-geral de comunicação da PRF, Anderson Poddis. Para a cantora, essa ação pode fazer grande diferença para minimizar os impactos da atual crise que vivemos.

Como participar?

Para aquele que deseja juntar-se à PRF e participar da campanha, basta procurar o ponto mais próximo de você e fazer sua doação, das 9h às 13h. As doações podem ser alimentos (para consumo: como marmitas, sanduíches, suco industrializado, água, refrigerante e outros) ou material de higiene (álcool gel, luvas, máscaras, lenço umedecido, sabonete, etc.). No Pará, as doações podem ser feitas nas unidades operacionais de Santa Maria do Pará, Capanema, Ipixuna, Marabá, Altamira e Santarém.

Por:Redação Integrada

