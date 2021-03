Novo Progresso chega a 40 óbitos por Covid com 1.909 casos confirmados nesta quarta-feira (17)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Balanço da vacinação contra Covid-19 desta quarta-feira (17), conforme divulgação no vacinometro no portal da SESPA mostra que foram vacinados 637 doses entre funcionários da saúde e idosos na primeira dose e 201 pessoas receberam a segunda dose no municipio de Novo Progresso.

Em casos recuperados, desde o começo da pandemia 1.584 progressenses já tiveram o novo coronavírus, com 43 novos casos e um óbito nesta quarta-feira (17). O óbito de número 40 é do Sexo Masculino de 68 anos, Residente de Novo Progresso. Obs* (óbito ocorrido em 16/03/2021 em Itaituba)

