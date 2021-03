Sem ações contra a pandemia, rejeição a Bolsonaro bate recorde e vai a 54%

(Foto:| Marcelo Camargo/Agência Brasil) – Com a maior crise da Covid-19, o presidente soma 43% de avaliação geral negativa.

O índice de rejeição ao trabalho realizado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) tem aumentado, principalmente diante da gestão da pandemia da Covid-19. Esse é o maior número durante a crise sanitária, há um ano.

De acordo com o Datafolha, 54% dos brasileiros veem a atuação do presidente como ruim ou péssima, levando em consideração a semana em que o quarto ministro da Saúde de seu governo foi apresentado. Na pesquisa passada, realizada em 20 e 21 de janeiro, 48% reprovavam o trabalho de Bolsonaro na pandemia.

O índice daqueles que acham sua gestão da crise ótima ou boa passou de 26% para 22%, enquanto quem a vê como regular foi de 25% para 24%, nesta rodada atual do Datafolha. Não opinaram 1%.

Foram 2.023 pessoas ouvidas por telefone nos dias 15 e 16 de março. A margem de erro é de dois pontos para mais ou menos.

43% dos ouvidos consideram o presidente o principal culpado pela fase aguda da pandemia, que já matou mais de 280 mil no país e vê um colapso nacional do sistema de saúde devido ao pico de infecções. Já os governadores de estado são vistos como culpados por 17%. Prefeitos ficam com 9% das menções.

A má imagem do presidente, principalmente com a demora na vacinação, impacta diretamente a avaliação geral de seu governo. Segundo aferiu o Datafolha, ela segue no pior nível desde que Bolsonaro assumiu, em 2019.

Reprovam o presidente 44%, uma oscilação positiva quase saindo do limite da margem de erro ante os 40% registrados em janeiro. A aprovação e o julgamento como regular seguem estáveis, de 31% para 30% e de 26% para 24%, respectivamente.

Esse cenário é o pior já registrado desde em junho do ano passado.

Bolsonaro se aproxima agora da má avaliação até aqui recordista para um presidente eleito em primeiro mandato desde 1989.

No Nordeste, a rejeição a Bolsonaro chega a 49%, região mais atendida por políticas assistencialistas e a segunda mais populosa (27% da amostra do Datafolha). Nas fortalezas bolsonaristas do Sul (13% da amostra) e Norte/Centro-Oeste (17%), a aprovação é maior do que na média, em iguais 39% nos dois lugares.

Contudo, Bolsonaro segue mais rejeitado entre os mais instruídos (55% de ruim e péssimo) e entre os mais ricos (54%). Sua aprovação é maior também entre quem ganha de 2 a 5 salários mínimos (35% de ótimo e bom) e no nicho evangélico (37%), que perfaz 24% da população ouvida.

Um das maiores causas para a rejeição é o peso do vírus é evidente. A avaliação geral do governo Bolsonaro é de 75% de ruim ou péssimo. Na mão inversa, entre os que aprovam o presidente, seu trabalho específico na saúde é ótimo ou bom para 89%.

O índice dos que nunca acreditam no que diz o presidente oscilou de 41% para 45% em relação a janeiro, enquanto aqueles que confiam às vezes foi de 38% para 35% e os que dizem sempre confiar oscilaram de 19% para 18%.

A credibilidade cai muito entre mulheres: só 13% dizem sempre confiar no que o presidente diz, ante 23% dos homens. A desconfiança é maior entre quem tem curso superior e ganha mais de 10 salários mínimos, 52%.

Além de considerar Bolsonaro culpado, 42% dos ouvidos creem que o presidente deveria ser o responsável pelo combate à pandemia, ante 20% que acham isso de governadores e 17%, dos prefeitos.

A culpabilização do presidente atinge seus maiores níveis entre quem possui diploma universitário (56% acham isso) e entre os mais ricos (57%).

Há também correlação entre a avaliação da narrativa presidencial e sua gestão da crise. Não confiam no que diz Bolsonaro 75% daqueles que consideram seu trabalho ruim ou péssimo na pandemia, número que vai a 85% entre os que reprovam seu governo no geral.

A fotografia o Ministério da Saúde, que no início da pandemia chegou a gozar de 76% de aprovação popular, também sai mal.

No ocaso da gestão do general Eduardo Pazuello, que agora passa o cargo para o médico Marcelo Queiroga, a avaliação positiva da pasta caiu de 35% para 28% de janeiro para cá, chegando ao menor índice desde a chegada do novo coronavírus.

Já aqueles que acham o trabalho ruim ou péssimo subiram de 30% para 39%, enquanto permaneceu estável os que o consideram regular (34% para 32%). A percepção de que o trabalho é ruim ou péssimo sobe para 59% entre quem ganha de 5 a 10 salários mínimos e a 56% no grupo mais instruído.

Com informações da Folha de São Paulo

