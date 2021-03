Novo Progresso começa a semana com mais duas mortes confirmadas pela Covid-19 e ultrapassa os 2 mil caos

O Boletim Diário desta segunda-feira (22) confirmou mais dois óbitos por coronavírus e Novo Progresso tem, ao todo, 43 vítimas da doença. As duas vítimas do Sexo Feminino – de 54 anos, e de 51 anos – residentes de Novo Progresso vieram óbito no Hospital Regional de Itaituba. (A primeira veio óbito no dia 19 e a segunda dia21.)



O informe também apresenta novos casos de pacientes que se curaram da Covid-19; são 1.735. Além dos óbitos, a cidade segue registrando aumento no número de casos confirmados. Nesta segunda-feira(22) ultrapassou os 2.046 casos da doença.

Mortes pela doença – são 43 óbitos, 37 residentes de Novo Progresso e seis não residentes.

No informe desta segunda, traz 50 novos casos com 11 internados.

No boletim desta segunda há informações de uma criança de 1 ano de idade do sexo masculino entre os novos casos.

Dados são baseados nos boletins diários municipais divulgados pela Prefeitura-

