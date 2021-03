Em Novo Progresso tem leito sobrando e não tem colapso, diz nota da prefeitura sobre leitos de COVID-19 do hospital

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Os dados do Boletim nº 243 de 19 de março de 2021 mostra que Novo Progresso atingiu o total de 1.996 casos com 1.678 recuperados e 41 óbitos com 52 novos casos na sexta-feira 19 de março de 2021.

A Prefeitura de Novo através da secretaria municipal de saúde Eliane Borges Pereira da Silva, divulgou nota nesta sexta-feira (19) que o sistema público de saúde do município está sobrando leitos, que não existe colapso no município que números de casos tem se mantido estáveis nos últimos dias ao passo que números de internação tem diminuído.

