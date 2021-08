Operação da Polícia com Tutelar prende cinco menores consumindo bebidas alcoólicas e usando narguilé em tabacaria de Novo Progresso

Operação de apoio ao Conselho Tutelar com parceria das Polícia Civil e Militar flagrou menores de idade, na noite desta quarta-feira (18/08) , por volta das 23 horas, consumindo bebidas alcoólicas e fumando narguilé, em uma tabacaria, em Novo Progresso. Os cinco menores e o proprietário da tabacaria receberam voz de prisão e foram encaminhados para delegacia de policia civil. Ao chegar no local o irmão do dono da tabacaria com as iniciais T.S.S menor de idade tentou impedir a prisão e partiu em luta corporal com a guarnição da PM, tentou tirar a arma do sargento, sendo contido e teve lesões , o ocorrido foi presenciado pela investigadora Tiara da PC e conselheiros tutelares.

Os menores, que têm idades entre 14 e 17 anos, ficaram sob responsabilidade dos pais e do Conselho Tutelar, que acompanhou a ação.

Proprietários do estabelecimento K.S.S e seu irmão L.D.S.S. foram presos em flagrante por comercializar bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. “Os estabelecimentos estavam funcionando de forma regular, mas não é porque estava regular que pode acontecer o que quiser lá dentro”, disse a Polícia.

A operação continua na cidade de Novo Progresso e tem participação, além do Conselho, a Delegacia de Polícia Civil e Militar.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

