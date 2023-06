Novo Progresso e cidades e cidades do Pará têm falta de luz programada nesta semana; veja dias e horários

Manutenções na rede ocorrem até sexta-feira, dia 23, em diferentes cidades do Pará. Veja lista de locais.

No município de Novo Progresso, o desligamento será dia 21/06, no bairro Bela Vista:

Horário: das 9h às 12h

Ruas: Belém, Buritizal, das Castanheiras, dos Cajueiros, Guaranta, Itauba e Palmeiras.

Cidades da região metropolitana de Belém e também do interior terão desligamento programado da energia elétrica esta semana para manutenções das redes. Os serviços ocorrem em diferentes dias e horários – veja os detalhes mais abaixo.

Entre as cidades com desligamento programado estão:

Regional Oeste: Oriximiná e Novo Progresso.

Região Norte e metropolitana: Belém, Ananindeua, Marituba, Santa Izabel do Pará.

Na regional Sul: Canaã dos Carajás, Tucuruí, Paraupebas, Novo Repartimento, Marabá e Água Azul do Norte.

Na regional Nordeste: Castanhal, Barcarena, Abaetetuba, Igarapé-Açu, São Caetano de Odivelas, Barcarena e Maracanã.

Segundo a Equatorial Pará, o desligamento é necessário para serviço preventivo e de melhorias das redes elétricas, incluindo substituições de postes e de componentes da rede.

“Vale ressaltar que, para a segurança de todos, a orientação é de que ninguém deve mexer na rede elétrica durante o serviço, pois a energia poderá voltar antes do horário previsto. Em caso de atendimento de uma demanda emergencial, a manutenção programada poderá ser adiada temporariamente”, informou a Equatorial.

Confira a programação de desligamento até 23 de junho:

Município de Marituba, no bairro Uriboca: segunda-feira, dia 19.

Horário: das 14h10 às 15h45

Passagens: Abraão, 19 de Abril, Filadélfia e Nilo.

Município de Santa Izabel do Pará, no bairro Triângulo: terça-feira, dia 20.

Horário: das 9h40 às 14h40

Avenida: 7 de Janeiro, entre as ruas Governador Fernando Guilhon e Herculano Ferreira.

Ruas: Floriano Peixoto, entre as ruas Governador Fernando Guilhon e Herculano Ferreira; Manoel Lourenço, entre avenida 7 de Janeiro e rua Pedro Alves; José Bonifácio. Travessa: Coronel Sá.

Município de Castanhal, no bairro Jaderlândia: terça-feira, dia 20.

Horário: das 8h35 às 14h35

Ruas: Doutor Loureno, Francisco Alves de Melo e Doutor Adailson da Silva Rodrigues, entre travessas José Ferreira da Paz e Raimundo Alves de Melo.

Travessas: Julio Vasconcelos; Julio Silva Sussurana; José Ferreira da Paz; Pantaleão Andrade Bonfim, entre ruas Doutor Loureno Francisco Alves de Melo e Doutor Adailson da Silva Rodrigues; Professora Mirian Connor; Ricardo Ramos Lameira, entre ruas Doutor Loureno Francisco Alves de Melo e Francisco Pereira da Silva.

Município de Novo Repartimento, no bairro Vila Nova: terça-feira, dia 20.

Horário: das 8h30 às 13h30

Ruas: Buriti, entre ruas Bacabá e da Manga; Bacabá, entre ruas Buriti e Jambo; Jambo, entre ruas Bacabá e Açaí; Açaí, entre ruas Buriti e da Vicinal.

Município de Igarapé-Açu (zona rural): terça-feira, dia 20.

Horário: das 8h30 às 14h30

Vilas: Samaúma, América, Tapiai, Nova Olinda e Porto Seguro.

Município de Marabá (zona rural): terça-feira, dia 20.

Horário: das 11h55 às 16h

Rodovias: PA-150 e transversais, da vila Sororó até o município de Eldorado dos Carajás (divisão municipal); PA-Escada Alta, PA-Piquiá.

Vicinais: Bambú, Canela, Cedrinho, Chico do Flamengo, Lajedo, PA-Lagedo II e Sapecado.

Vilas: Cedrinho, dos Maranhendes, Monte Sinai, PA-Cedrinho, Piquiá II e Sapecado.

Município de São Caetano de Odivelas, no bairro Santíssima Trindade Cachoeira: terça-feira, dia 20.

Horário: das 9h às 15h

Avenidas: Beira Mar e Jaques Rodrigues.

Ruas: Cachoeira, Dionisio Bentes, do Sabão, Lauro Sodré, da Luz, Novo Horizonte, Nova II, Santa Augusta e Santa Luzia.

Travessas: Cajueiro, Santa Ana, Alberto Sena Rodrigues, Anjos, Conceição, Oliveira, Nazaré, São Francisco e São Miguel.

Vilas: Maneta, Paraíso e Tucumã.

Município de Novo Repartimento, no bairro Parque Vale do Sol II: quarta-feira, dia 21.

Horário: das 8h35 às 14h35

Avenida: Brasil, entre as ruas Equador e Guiana.

Ruas: Bahamas, entre as ruas El Salvador e Marupá; Cubam, entre as ruas Costa Rica e Cedro; Cedro, entre rua Cuba e avenida Castanheira; Honduras, entre as ruas Equador e Costa Rica; Costa Rica, entre rua Bahamas e avenida Espigão; El Salvador, entre avenida Espigão e rua Jamaica; Guiana e Haiti, ambas entre avenida Brasil e rua Cuba; Nicarágua, da Avenida Brasil até o final; Costa Rica, entre rua Jamaica e Rodovia BR-230; Equador, da rua Jamaica até o final; A; Pau Brasil; Santa Maria; Flamengo.

Travessas: Jacarandá, Pinho e Acapú.

Município de Ananindeua, no bairro 40 Horas (conjunto Pindorama 2): quarta-feira, dia 21.

Horário: das 9h40 às 14h40

Avenida: Pindorama, entre passagem Santa Terezinha e estrada da Vila Nova.

Ruas: Santa Rita, Primeira, Segunda e Terceira.

Município de Barcarena (zona rural): quarta-feira, dia 21.

Horário: das 9h40 às 14h40

Estrada: da Alça-Viária e transversais, da rodovia PA-151 (trevo) até o município de Moju (divisão municipal).

Ramais: do Caeté, Terra Firme, Divino Espírito Santo, Assembleia de Deus, São José, Guajaraúna, Cabresto, Nossa Senhora do Carmo, do Marí, Anajateua, do Igarapé e do Juba.

Comunidades: São Sebastião, Nossa Senhora do Carmo e São João Batista.

Vilas: Jardim do Éden, Castanhalzinho e do Caeté.

Município de Moju (zona rural): quarta-feira, dia 21.

Horário: das 9h40 às 14h40

Estrada: da Alça-Viária e transversais, do Município de Barcarena (divisão municipal) até o ramal Sabá (ponte sobre o rio Moju).

Vilas: Monte Alegre, Nossa Senhora do Carmo, África e do Caeté.

Ramais: Terra Firme, Divino Espírito Santo, do Marí, do Mário, Monte Alegre, Estirão do Mamão, Caeté Cruzeiro, Baixo Caeté, Hipólito, do Caeté, São José, do Búfalo, Rio Moju, do Sabá e Floriano Cardoso.

Comunidades: Nossa Senhora do Carmo, do Marí, Cajueiro e Samaúma.

Município de Abaetetuba (zona rural): quarta-feira, dia 21.

Horário: das 8h50 às 12h50

Ramais: do Caeté, Hipólito, São José, da Assembleia, do Caeté, do Santarém e Baixo Caeté Quilombola.

Vilas: do Caeté e África.

Comunidade: São Sebastião.

Município de Ananindeua, no bairro Cidade Nova III: quarta-feira, dia 21.

Horário: das 10h às 16h

Estrada: da Providência, entre rua WE 26 e WE 35.

Ruas: WE 27, WE 28 e WE 30, entre estrada da Providência e passarela 2.

Município de Belém, no bairro São Francisco (distrito de Mosqueiro): quarta-feira, dia 21.

Horário: das 14h15 às 17h30

Ruas: Bom Futuro, Carlos Estevão, Frederico Pinto, das Orquídeas, Vitória e Nossa Senhora do Ó. Alamedas: Bacuri, Carlos Alves, Conquista, Esperança, das Margaridas, das Rosas, São Luiz, Variante e das Violetas.

Município de Belém, no distrito de Mosqueiro (zona rural): quinta-feira, dia 22.

Horário: das 10h30 às 14h30

Ruas: Belém, Buritizal, das Castanheiras, dos Cajueiros, Guaranta, Itauba e Palmeiras.

Município de Água Azul do Norte (zona rural): sexta-feira, dia 23.

Horário: das 9h às 15h

Ramal: Jussara.

Vicinais: Flor da Mata, Mucuinho, Jussara.

Vila: Jussara.

Município de Moju (zona rural): sexta-feira, dia 23.

Horário: das 8h50 às 13h50

Ramais: da Socôco, Jambuaçu, Martinho, Primavera, São Pedro e Severo.

Vilas: Vitória de Cristo, Martinho, Deus Proverá, Serrana, Laranjal, Bom Jesus, Rei Martins. Todas na PA-252 Moju-Acará

Município de Maracanã (zona urbana): sexta-feira, dia 23.

Horário: das 9h às 10h

Ruas: Cantidio Guimarães, Fenelon Barbosa, Projetada, 15 de Novembro, 13 de Maio e Ulisses Penafort.

Travessas: Anísio Dias, Cantidio Guimarães, Cintra, Gomes, Olavo Nunes e Saturino Costa.

Com informações do G1PA / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/06/2023/06:25:27

