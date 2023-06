Adolescente é apreendido e homem é preso suspeitos de envolvimento em assassinato em colégio no Paraná

Estudante foi atingida por disparos na cabeça em colégio de Cambé (PR), segundo a PM — Foto: Reprodução/Arquivo pessoal

Adolescente é apreendido e homem é preso suspeitos de envolvimento em assassinato em colégio de Cambé (PR).

Além dos dois suspeitos, atirador também foi detido logo após cometer o crime, nesta segunda-feira (19). Uma adolescente de 17 anos morreu e um rapaz de 16 anos ficou gravemente ferido.

Um homem de 21 anos foi preso e um adolescente, de 13 anos, foi apreendido nesta segunda-feira (19) suspeitos de ajudar a planejar o episódio que matou uma aluna do Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, norte do estado. A informação foi confirmada pelo secretário de Segurança Pública do Paraná, Hudson Teixeira.

O atirador, que também tem 21 anos, foi preso ainda durante a manhã pela Polícia Militar (PM) logo após cometer o crime.

Karoline Verri Alves, 17 anos, foi baleada na cabeça e morreu no local, segundo a Polícia Militar (PM). O namorado dela, Luan Augusto, de 16 anos, foi levado em estado gravíssimo para o Hospital Universitário (HU) de Londrina.

Segundo o secretário, o assassino disse em depoimento que não conhecia as vítimas, que é investigado por homicídio, tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo.

Comoção

O pai de Karoline, Dilson Antonio Alves, explicou como soube da morte da filha.

“Eu moro perto do colégio e minha esposa trabalha na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), que fica ao lado. Ela me ligou falando que estava acontecendo algo e não sabia o que era. Ai comecei a escutar polícia e fiquei preocupado. Ela me ligou e falou que era no colégio, que a nossa filha não respondia no celular. Chegando lá, vi que o namorado dela tinha sido baleado. Minha esperança era que a Karol tivesse se salvado, se escondido em algum lugar”.

Como está de aniversário nesta segunda, o pai de Luan Augusto, Rodrigo Augusto, esperava celebrar a data com o filho, mas foi surpreendido com a informação de que ele tinha sido baleado.

“Ontem falei com ele. É meu aniversário hoje, e a gente fica junto o dia inteiro no meu aniversário, e aí né… hoje eu não pude de manhã. Peço orações para todo mundo, quem conhece meu filho sabe. Não mexia com ninguém”.

Repercussão

O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), decretou luto de três dias no estado e lamentou a morte da estudante.

“A violência do brutal ataque em uma escola estadual em Cambé causa indignação e pesar. O assassino foi preso, será julgado e condenado pelo crime bárbaro que cometeu. Como governador e pai a minha solidariedade aos familiares nesse momento de dor tão profunda. Paraná está em luto.”

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, manifestou solidariedade e colocou o governo federal “à disposição para auxiliar o governo do Paraná”.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse pelo Twitter que recebeu a notícia da invasão ao colégio de Cambé “com muita tristeza e indignação”. Informou que “mais uma jovem teve a vida tirada pelo ódio e a violência que não podemos mais tolerar dentro das nossas escolas e na sociedade”.

